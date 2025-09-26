Minseg niega seguimientos políticos y afirma respeto a la legalidad tras denuncia de diputado

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) negó que realice seguimientos físicos o electrónicos por motivaciones políticas, luego de que el diputado Raphael Buchanan denunciara supuestas acciones de vigilancia en su contra por parte de la Policía Nacional.

Durante su intervención en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Buchanan aseguró haber sido víctima recientemente de una “interceptación ilegal” y otros “actos intimidatorios”, entre ellos el sobrevuelo de drones en las inmediaciones de su residencia.

En respuesta, el Minseg emitió un comunicado en el que rechaza categóricamente este tipo de señalamientos y afirma que su actuación se rige por la legalidad y el respeto a los derechos ciudadanos.

“En estricto apego a la Constitución y las leyes de la República, esta entidad no realiza ningún tipo de seguimiento físico ni electrónico a ciudadanos panameños por razones políticas”, señaló el Ministerio.

La entidad también subrayó que tales prácticas “no corresponden a sus atribuciones legales ni a los principios éticos” que guían su labor.

En el comunicado, el Minseg reiteró que su función principal es garantizar la seguridad ciudadana, prevenir el delito y proteger los derechos fundamentales, a través de planes estratégicos sectorizados y actualizados. Entre ellos destaca el “Plan Firmeza”, implementado en zonas de alta incidencia delictiva.

“Este plan se ejecuta con transparencia, supervisión y respeto absoluto al marco legal vigente”, precisó la institución.

“Acusaciones como éstas no contribuyen al fortalecimiento del diálogo ni a la construcción de un país más seguro para todos”, concluyó el comunicado oficial.