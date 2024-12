Martinelli: “No cuenten conmigo en ninguna pelea contra mi gobierno”

El expresidente Ricardo Martinelli aclaró este miércoles, 11 de diciembre, que no tiene ninguna pelea con el gobierno de turno, en especial, con el presidente José Raúl Mulino.

Las declaraciones del líder del partido Realizando Metas (RM) se dieron luego que el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, manifestara que se ha realizado un llamado a la embajadora de Nicaragua en Panamá, Consuelo Sandoval Meza, para expresar la preocupación por las expresiones que se dan dentro de la embajada, lugar donde se encuentra Martinelli desde el 7 de febrero de 2024.

“Veo las fuerzas endiosas del mal tratando de crear problemas donde no los hay. Para bailar, hacer el amor, pelear, etc, se necesitan dos personas y si saben contar no cuenten conmigo en ninguna pelea contra mi gobierno y mi gente pero sobre todo con mi amigo de hace decenas de años el presidente José Raúl Mulino”, manifestó Martinelli en su cuenta de X.