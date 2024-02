Marta Linares: “Candidatura de Martinelli está en firme”

La exprimera Dama de la República Marta Linares de Martinelli aseguró que la candidatura de Ricardo Martinelli a la presidencia está en firme.

“La candidatura de él (Martinelli) está en firme, lo único que puede definir que no está en firme es el Tribunal Electoral. Lo deberían dejar correr, porque una vez su candidatura estaba en firme al 31 de enero de 2024, esas personas no se pueden bajar. Esa ley cambió para que no pasara antes lo que pasó”.

Las declaraciones de la exprimera Dama se dieron este domingo, 4 de febrero, durante una gira médica que realizó el equipo de Realizando Metas (RM) en la provincia de Colón, en la cual también participó el candidato a vicepresidente José Raul Mulino.

“Queremos dar nuestro granito de arena en esta gira y agradeciendo a los médicos y a quienes hicieron posible esta actividad”, expresó Linares.

Por su parte, Mulino manifestó que “es triste el abandono de esta provincia, vamos hacer que los recursos de Colón se queden en Colón”.