Manuel Cohen logra la primera vicepresidencia del Órgano Legislativo

El diputado Manuel Cohen, del partido Cambio Democrático (CD), fue electo primer vicepresidente de la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2026-2027, tras obtener 41 votos a favor en la elección de la nueva junta directiva del órgano Legislativo.

En la contienda, el diputado Lenín Ulate, de la bancada independiente VAMOS y postulado por el parlamentario del Movimiento Otro Camino (MOCA), José Pérez Barboni, obtuvo 21 votos, sin alcanzar el respaldo necesario para el cargo.

Durante la votación, la bancada Panameñista, integrada por ocho diputados, se abstuvo de participar, al igual que el parlamentario Neftalí Zamora, exintegrante de Vamos.

Con este resultado, la nueva junta directiva queda conformada con Manuel Cohen como primer vicepresidente, quien trabajará junto a la recién electa presidenta Shirley Castañedas.