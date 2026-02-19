La Contraloría detectó uso indebido de vehículos oficiales durante el Carnaval

La Contraloría General de la República confirmó el hallazgo de vehículos oficiales fuera de ruta, así como un auto estatal abandonado, durante el operativo nacional “Verificación Vehicular / Carnaval 2026”, realizado los días 13, 14, 17 y 18 de febrero.

El operativo identificó un caso de presunto uso indebido de transporte estatal en Churuquita Grande, distrito de Penonomé, donde fueron encontrados dos buses oficiales rotulados como “JC Tocumen” fuera de su trayectoria original.

Se detalló que, aunque los conductores contaban con salvoconductos, estos no especificaban la misión oficial ni las personas autorizadas, omisiones que activaron una investigación para determinar si hubo desvío de ruta o utilización irregular de los vehículos.

También se detectó un vehículo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) encontrado en estado de abandono dentro de un autolavado, donde permanecía sin custodia ni explicación alguna desde el viernes 13 de febrero. El incidente está actualmente bajo evaluación administrativa.

Además, la Contraloría inspeccionó 1,562 vehículos oficiales en todo el país:

-1,428 vehículos (91.4%) cumplían con la normativa vigente.

-123 unidades presentaron faltas administrativas.

-11 vehículos fueron retenidos.

Las irregularidades más frecuentes incluyeron deficiencias documentales, inconsistencias en salvoconductos y falta de rotulación oficial.