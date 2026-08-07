La APEDE advierte que cambios al reglamento desvirtúan función legislativa

A través de un comunicado, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) manifestó su preocupación por las modificaciones al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, aprobadas en segundo debate, al considerar que amplían las funciones de los despachos de los diputados hacia la gestión y fiscalización de proyectos comunitarios y de infraestructura local.

APEDE señaló que la Asamblea Nacional debe concentrarse en sus funciones constitucionales de legislar, fiscalizar la gestión pública y ejercer un balance frente a los demás órganos del Estado, respetando la separación de poderes.

La organización empresarial cuestionó que, en lugar de impulsar reformas dirigidas a mejorar el desempeño del Legislativo, como el cumplimiento de las normas de asistencia, el fortalecimiento del Código de Ética, la eliminación de privilegios y mayores estándares de rendición de cuentas, los cambios aprobados asignen a los diputados funciones relacionadas con la ejecución y seguimiento de proyectos públicos.

Según APEDE, esta orientación podría desnaturalizar el papel de los diputados y generar mayor discrecionalidad en la priorización y gestión de obras e iniciativas que corresponden al Órgano Ejecutivo y a los gobiernos locales.

La asociación advirtió que la confusión de funciones entre los órganos del Estado puede debilitar los mecanismos de control y transparencia y propiciar prácticas clientelistas.

APEDE hizo un llamado a que cualquier reforma al funcionamiento de la Asamblea Nacional esté orientada a fortalecer su capacidad legislativa, fiscalizadora y de representación ciudadana, en defensa de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho.