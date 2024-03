$!¿Han impactado a la población los debates?

Expertos consultados por Metro Libre manifestaron que los debates presidenciales tienen mayor impacto en un sector en específico, más no en toda la población. Además, resaltan que la mecánica no permite que los candidatos expongan con precisión sus iniciativas, lo que no satisface las incertidumbres de la población.

}“Lamentablemente, hasta ahora los mismos no han satisfecho las expectativas políticas y sociales de la ciudadanía, puesto que han dado a conocer propuestas muy generales y carentes del cuándo y cómo”, resaltó el analista político José Eugenio Stoute.

Mientras que, Danilo Toro dijo que los debates son de interés para el sector de la población con un cierto nivel de educación.