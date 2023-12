Elecciones en Udelas marcadas por polémicas y acusaciones

La escogencia del nuevo rector de la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), está envuelta en una polémica luego que las elecciones del claustro (representantes de todos los estamentos de una universidad), que se realizaron el 27 de noviembre se dieran en medio de supuestas amenazas, violaciones y desautorizaciones. Veyra Jackman, Secretaria General del Consejo Electoral quien estuvo a cargo del proceso de escogencia de los 58 miembros que integran el claustro manifestó que han presentado acciones legales ante el Ministerio Público y en la Corte Suprema de Justicia por estas irregularidades.

“Hemos aplazado en tres ocasiones las elecciones y en esta ocasión el Consejo Superior Universitario sesionó de manera irregular el 25 de noviembre, para ordenar la suspensión de las elecciones, sin embargo, por facultad privativa del Consejo Electoral decidimos seguir, tomando en cuenta que debemos surtir todos los procesos universitarios antes del 15 de diciembre”, detalló Jackman del Consejo Electoral de Udelas.

Por su parte, el rector Juan Bosco Bernal aseveró que “esta organización electoral ha desobedecido el mandato del máximo órgano de gobierno de Udelas, que propuso suspender las elecciones y de todas maneras hicieron fuera de la universidad, como un acto de fraude total, por eso esas elecciones no las vamos a reconocer por ser espurias”.

Además, el rector agregó que “he hecho tres intentos de reunirnos con ellos y no se ha podido lograr. Ellos van a querer posicionar a una personas que ha ganado de forma ilegítima, fraudulenta y la universidad tienen la obligación de cuidar el sufragio”. Que presenten todas las denuncias que quieran y no me preocupa, pero nosotros sabemos que tenemos la verdad en nuestras manos”, puntualizó.