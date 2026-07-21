El Tribunal Electoral explora aplicaciones de la inteligencia artificial

El Tribunal Electoral (TE) informó que el magistrado presidente del organismo, Narciso Arellano Moreno, sostuvo una reunión de trabajo este martes 21 de julio de 2026 con Nicolás Liendo, experto en inteligencia artificial del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional).

Se detalló que la reunión fue con el objetivo de “abordar los avances, retos y oportunidades de las nuevas tecnologías aplicadas a los procesos electorales”.

Durante el encuentro, en el que también participó Alicia Del Águila, gerente de Programas de la oficina de Panamá de IDEA Internacional, las autoridades abordaron aspectos relacionados con la próxima asamblea plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral, que se celebrará este año en Panamá.

Según el reporte, el magistrado y la gerente intercambiaron opiniones sobre herramientas innovadoras orientadas a fortalecer la transparencia institucional y el impacto del uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito electoral.