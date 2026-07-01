El PRD respalda a Shirley Castañedas para la presidencia de la Asamblea

La bancada de diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) definió su posición respecto a la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2027, y anunció su respaldo a la diputada Shirley Castañedas como candidata a la presidencia del Legislativo.

Según informó el bloque, la decisión se adoptó luego de evaluar distintos escenarios y tras la suscripción de un documento de compromisos institucionales presentado por la propia bancada, “el cual recoge los principios que consideran indispensables para la administración de la Asamblea Nacional durante el próximo periodo legislativo”.

El PRD reiteró además que, como partido, se mantendrá en la oposición, por lo que “continuará con su labor de fiscalización al Gobierno y con la defensa de los intereses del pueblo panameño”, según señalaron en su comunicado.