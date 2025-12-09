El PRD cuestiona imparcialidad en procesos judiciales y pide respeto al debido proceso

Tras la captura del exdiputado Héctor Brands, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), manifestó su preocupación por la forma en que se están desarrollando distintos procesos judiciales en el país, especialmente aquellos que involucran a figuras políticas.

El colectivo advirtió en un comunicado, que “toda persona, sin excepción, tiene derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia y a enfrentar los señalamientos en un marco de estricto respeto a la ley y a las garantías constitucionales”.

El PRD señaló que “ninguna investigación debe convertirse en un juicio mediático ni en una condena anticipada”. Asimismo afirmó que, aunque respetan la labor de las autoridades, “la justicia debe actuar con equilibrio, proporcionalidad e imparcialidad”.

El partido expresó inquietud por lo que considera tratamientos desiguales dentro del sistema judicial. “Observamos con inquietud que en Panamá la justicia no siempre actúa con el mismo rigor ni con la misma celeridad”, indicaron. Agregando que algunos casos reciben un tratamiento distinto, mientras que otros, cuando involucran actores políticos, enfrentan medidas más severas y mayor exposición pública.

El PRD también cuestionó la aplicación de medidas que, según el comunicado, podrían generar un espectáculo mediático. “No existe justificación para la aplicación de medidas excesivas o allanamientos que expongan públicamente a una persona”, señalaron.

La organización política insistió en que su posición no busca encubrir a nadie. “El PRD no defiende culpables, pero tampoco abandona inocentes”, afirmaron.

En su mensaje, el PRD exigió que las investigaciones se realicen “con seriedad”, se actúe “con imparcialidad” y se respete “la dignidad de cada persona hasta que una autoridad competente decida conforme a derecho”.

“Panamá necesita instituciones fuertes, transparentes y libres de presiones externas o intereses circunstanciales. Sin justicia imparcial no hay democracia sólida”, concluyó la organización política.