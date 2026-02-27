El 49.06% de panameños están inscritos en partidos políticos

Según datos de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE), al jueves 26 de febrero de 2026, se revela que en Panamá hay 3,160,755 electores, de los cuales el 50.94% no está inscrito en ningún colectivo político y 49.06% se encuentra dentro de alguna agrupación legalmente constituida o en formación.

Inscritos en partidos políticos

Del total de un millón 550 mil 690 ciudadanos con afiliación política unos 565,458 están inscritos en el Partido Revolucionario Democrático (PRD). Le siguen Realizando Metas (RM) con 284,304 adherentes; Cambio Democrático con 258,471, el Partido Panameñista con 219,187 y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) con 80,366.

Por su parte, el Frente Amplio por la Democracia (FAD) registra 47,920 miembros, el Movimiento Otro Camino (MOCA) tiene 36,356, el Partido Alianza contabiliza 25,676 afiliados y el Partido Popular (PP) agrupa 21,348 adherentes.

Partidos en formación

Los colectivos políticos en formación registran un total de 11,604 inscritos, de los cuales, 6,250 son parte de la agrupación RELEVO; 2,952 ciudadanos están afiliados al Partido Acción Ciudadana Independiente; 2,402 son adherentes del Partido Nacional Humanitario y el movimiento Radix se mantiene sin inscritos.

Del total de inscritos en partidos políticos, hay 794,879 hombres frente a 755,811 mujeres.

Los datos de la DNOE revelan que el PRD, Partido Alianza, Acción Ciudadana Independiente y el Partido Nacional Humanitario son las únicas agrupaciones con mayoría de afiliación femenina.