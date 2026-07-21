Eduardo Vásquez es reelecto presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea

El diputado Eduardo Vásquez fue reelegido este martes, 21 de julio, como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para el período legislativo 2026-2027, al obtener 11 de los 15 votos emitidos durante la instalación de esa instancia.

La diputada de la coalición Vamos, Yamireliz Chong, quien también fue postulada para el cargo, recibió solamente cuatro votos.

Mientras que en la primera vicepresidencia quedó el diputado Nelson Jackson quien recibió 11 votos, frente a los cuatro votos del independiente Luis Duke.

En la secretaría quedó Jaime Vargas, quien recibió 11 votos, frente a los cuatro votos que obtuvo José Pérez.

Con esta elección, Vásquez, del partido Cambio Democrático (CD), repetirá al frente a la comisión encargada de analizar y aprobar traslados de partidas, créditos adicionales y otras solicitudes relacionadas con la ejecución del presupuesto del Estado.