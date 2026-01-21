Directiva de Realizando Metas acepta renuncia de Rubén “Pepe” Campos

La renuncia de Rubén “Pepe” Campos, director del partido Realizando Metas (RM) fue aceptada por la Junta Directiva, así lo confirmó Francisco Ameglio, vicepresidente de este colectivo.

En un comunicado que lleva la firma de Ameglio se indica que “en consecuencia, a partir de la fecha, la renuncia se considera formalmente efectiva, dejando el señor Campos de formar parte de la Junta Directiva del partido”.

“Lo anterior se sustenta conforme a lo establecido en el Capítulo III - Faltas y Sanciones, Sección B: De las faltas, específicamente en los numerales relativos a renuncia expresa o tácita al partido y deslealtad comprobada al partido”, agrega el escrito.

En tal sentido, se procederá de conformidad con lo que establece el Estatuto, dando traslado al Tribunal de Honor y Disciplina para los fines correspondientes, indicaron de RM.

Tras conocer la decisión de la directiva de RM, Campos indicó que “hoy anuncié en el programa Cuarto Poder de Telemetro mi renuncia en las próximas semanas, pero con la razón en la mano y la conciencia tranquila”.

“Pedir que se cumpla el estatuto ahora es ‘deslealtad’. Exigir democracia interna ahora es una ‘falta’. El Tribunal Electoral me dio la razón, pero la cúpula me da el castigo”, agregó el político, refiriéndose a una petición que realizó en octubre del año pasado al Tribunal Electoral para la realización de elecciones internas para renovar la directiva, a la cual se le vence su periodo el 11 de marzo de este año.