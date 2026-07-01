Castañedas plantea una agenda legislativa centrada en empleo, salud y transparencia

La nueva presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, presentó este martes las prioridades que marcarán su gestión durante el periodo legislativo 2026-2027, con énfasis en la generación de empleo, la salud, la educación, el acceso al agua potable, la inversión y el fortalecimiento de la transparencia del Órgano Legislativo.

Castañedas, quien fue electa con 42 votos, afirmó durante su discurso de toma de posesión que impulsará un parlamento abierto digital para que la ciudadanía pueda conocer cómo se discuten las leyes, cómo votan los diputados y cuáles son los resultados del trabajo legislativo.

La diputada oficialista también señaló que promoverá iniciativas relacionadas con el desarrollo de las provincias y comarcas, la innovación y el fortalecimiento institucional.

“Venimos a trabajar, a construir y a demostrar que las diferencias políticas pueden coexistir con el respeto institucional y con la búsqueda honesta de soluciones; por lo que esta Asamblea acompañará las iniciativas que beneficien al país”, expresó.

Castañedas aseguró que ejercerá el control político cuando corresponda y defenderá la independencia constitucional de la Asamblea Nacional. Asimismo, indicó que promoverá una coordinación “firme, respetuosa y transparente” entre los diputados, con una fiscalización responsable y diálogo permanente.

En ese sentido, hizo un llamado a los integrantes de todas las bancadas a trabajar en conjunto y priorizar los intereses del país por encima de las diferencias partidarias.

La nueva junta directiva de la Asamblea Nacional también quedó integrada por los diputados Manuel Cohen Salerno, de Cambio Democrático, como primer vicepresidente, y Manuel Chen Peñalba, como segundo vicepresidente.

Durante la sesión, el presidente saliente de la Asamblea, Jorge Herrera, destacó que durante su gestión fueron aprobados proyectos de ley que actualmente se encuentran vigentes, entre ellos la Ley de Sustancia Económica.

Herrera afirmó que el diálogo entre las distintas bancadas permitió alcanzar acuerdos durante el periodo legislativo y sostuvo que la labor del pleno estuvo orientada a impulsar iniciativas para atender distintos temas de interés nacional.

Además, hizo referencia a la propuesta de reforma al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, que permanece en agenda para su discusión en segundo y tercer debate, y agradeció el respaldo brindado al incremento del presupuesto destinado a los gobiernos locales.