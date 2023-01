Carrizo recibe respaldo; PRD evalúa alianzas

El oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) celebró ayer su Directorio Nacional Extraordinario, en la ciudad de Santiago de Veraguas, donde gran cantidad de su membresía, además de sus figuras políticas y que ocupan puestos públicos, se dieron cita.

En el evento se aprobaron más de 20 adecuaciones a los estatutos del colectivo conforme a la ley electoral y bajo el Sistema Penal Acusatorio. Según el presidente del PRD, el diputado Benicio Robinson no se trató el tema de las reservas de candidaturas, sin embargo, indicó que esto se debe definir antes del 27 de febrero próximo.

Explicó que en el PRD no harán más del 20% de las reservas, a pesar de que el Código Electoral establece en el artículo 355 que pueden hacer hasta el 40% de las reservas, “pero el PRD no va a reservar más del 20%, sino reservamos no podemos llegar a una gran alianza con los partidos que quieran sumarse a este proyecto del 2024”, señaló.

Uno de los más ovacionados del día fue el actual vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia José Gabriel Carrizo, cuyos seguidores le pedían confirmar lo antes posible su aspiración a la presidencia de la República para el periodo 2024-2029.

En su mensaje a las bases del PRD, Carrizo abogó por no permitir que nadie atente contra la unidad que reina en un partido que hoy está más unido que nunca y fortalecido ahora con más de 700 mil activistas. El vicepresidente denunció enérgicamente a aquellos que desde hace días han intentado atentar contra esa monolítica unidad, “llegando inclusive a querer comprar la conciencia de perredistas”, lo cual fue rechazado inmediatamente.