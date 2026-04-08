Bernal plantea urgencia de nueva Constitución en foro organizado por Presidencia

En medio del proceso de discusión sobre reformas constitucionales, la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales realizó una conferencia sobre democracia y constitucionalismo en el Anfiteatro del Palacio de Las Garzas, con la participación de funcionarios públicos y representantes de entidades estatales.

Durante el evento, el coordinador ejecutivo de SEPRESAC, Miguel Antonio Bernal, cuestionó la vigencia del actual marco constitucional y planteó la necesidad de un cambio.

“Estamos frente a un estatuto fundamental impuesto, estamos en el siglo XXI, y en el siglo XXI no se le puede llamar constitución a un documento impuesto. La tragedia nuestra, para mí, es que no tenemos constitución y por eso las cosas andan como han andado. La constitución es un todo. Ya no es una necesidad, es una urgencia que caminemos hacia el cambio constitucional, todos, como muy bien lo apuntaba el profesor también, con aportes de todos”, señaló.

La actividad contó con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos en Panamá y tuvo como expositor al catedrático en derecho constitucional Christian González-Rivera, de St. Thomas University.

Por su parte, el encargado de la embajada estadounidense, Darby Parliament, se refirió al rol de las instituciones en los sistemas democráticos.

“Los gobiernos deben servir a sus ciudadanos de manera eficiente y responsable. Las instituciones deben ser ágiles, efectivas y rendir cuentas. Y la soberanía reside, en última instancia, en el pueblo. En todo el mundo, los ciudadanos piden lo mismo: sistemas que funcionen, instituciones en las que puedan confiar y liderazgos que cumplan. Por eso, el trabajo de SEPRESAC es tan importante. Un proceso constitucional no es simplemente un ejercicio jurídico, es una conversación nacional sobre la identidad, la gobernanza y la relación entre el ciudadano”, afirmó.

La conferencia abordó aspectos comparativos entre las constituciones de Panamá y Estados Unidos, así como elementos del modelo constitucional estadounidense y su evolución histórica.