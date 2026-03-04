Política

Asamblea Nacional ratifica a Nicolás Brea Kavasila como nuevo director de la ATTT

Redacción Web
04 de marzo de 2026

El Pleno de la Asamblea Nacional (AN) ratificó este martes, con 55 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el nombramiento de Nicolás Brea Kavasila como director general de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

La votación en el pleno se realizó después de que la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales recomendara aprobar el nombramiento, tras llevar a cabo la entrevista correspondiente durante la mañana.

Con esta ratificación, Brea Kavasila queda formalmente habilitado para asumir la administración de la ATTT.

