Asamblea Nacional convoca a sesiones este viernes 30 y sábado 31 de octubre

La Asamblea Nacional (AN) sesionará este viernes 30 y sábado 31 de octubre, en la última semana del periodo de sesiones ordinarias, con proyectos pendientes como el que dicta el Presupuesto General del Estado para 2027 y las reformas electorales.

La directiva del Legislativo convocó al pleno con primer llamado a las 9:30 a.m. y segundo llamado a las 10:00 a.m., según una resolución fechada este lunes 26 de octubre.

Entre los asuntos relevantes pendientes está el proyecto de ley 644, que dicta el Presupuesto General del Estado para 2027, así como el proyecto de reformas electorales.

La resolución, firmada por la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, y el secretario general, Carlos Alvarado González, señala que la convocatoria se realiza en días y horarios distintos a los establecidos en el artículo 86 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, con el fin de garantizar el desarrollo de las labores parlamentarias.