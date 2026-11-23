ml | La Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) divulgó su informe más reciente sobre afiliación política, con corte al 19 de noviembre de 2026, en el que contabiliza 1,556,830 panameños inscritos en colectivos políticos frente a un Registro Electoral de 3,197,356 ciudadanos.

De acuerdo con el reporte, el 48.7 % de la ciudadanía habilitada integra alguna agrupación legalmente constituida o en proceso de formación, en tanto que el 51.3 % permanece sin afiliación.

Un elemento relevante del panorama político que reflejan estas cifras es que los partidos en formación ya comenzaron la carrera para reunir las firmas requeridas de cara al ciclo electoral de 2029, sumando los primeros respaldos ciudadanos mientras los colectivos ya constituidos concentran el grueso de la militancia.

En cuanto estas agrupaciones, Unidos para la Nueva Era de Martín Torrijos reúne 4,554 miembros; Acción Ciudadana Independiente registra 2,718; el Partido Nacional Humanitario suma 2,278; el Movimiento Ciudadano Nuevo Horizonte reporta 639; y el Movimiento Radix 358 adherentes.

El PRD encabeza el registro con más adherentes, con 557,816 inscritos.