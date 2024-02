Analizan estatus de candidatura presidencial de Martinelli

A pesar de que existe una sentencia de 10 años para Ricardo Martinelli, ni el Tribunal Electoral ni la Fiscalía Electoral han anunciado su inhabilitación en la carrera presidencial, razón por la cual su equipo legal sostiene que la candidatura sigue en firme. Sin embargo, juristas exponen otras interpretaciones legales, dejando una interrogante sobre la aparición o no de Martinelli en la papeleta presidencial.

“La sentencia penal no está en firme, pues existen recursos de por medio que presentar y pendiente de resolver y cuando este momento llegue el Tribunal Electoral (TE) fue claro al asegurar que deberá iniciar con el procedimiento para su inhabilitación, que consta de dos instancias, tal como lo establece la normal electoral, así que por el momento su candidatura está en firme a la fecha”, detalló el defensor de Martinelli, Alfredo Vallarino.

Por su parte, el diputado y abogado Juan Diego Vásquez pidió “al Tribunal Electoral dejar el relajo y hacer su parte”, al tiempo que reafirmó que “ya la justicia habló y no hay debate, él no es candidato, no puede ser elegido presidente y punto”.

En tanto, el abogado Harley Mitchell Morán fue puntual en expresar que Martinelli “no puede ser candidato a presidente, porque la Constitución prohíbe a los condenados a más de 5 años de prisión ser presidente”.

De igual forma opina el exmagistrado del TE, Guillermo Márquez Amado, quien dijo: “No está en firme la candidatura de Ricardo Martinelli”. Asimismo, Ernesto Cedeño, constitucionalista, instó al TE “no tener doble posturas y proceder con la nulidad absoluta de la candidatura del expresidente”.