Ep.97 - Karisma Karamañites : habla sobre trama contra el presidente José Raúl Mulino

La abogada y creadora de contenido, Karisma Karamañites, rompió el silencio. Habla sobre la demanda que interpuso el año pasado para impedir la candidatura del presidente José Raúl Mulino, quiénes coordinaron, la patrocinaron y promovieron. Dijo que está dispuesta a someterse a un polígrafo si los que ella menciona se atreven a lo mismo.