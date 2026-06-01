Alfredo Arias revela por qué las megaestrellas no incluyen a Panamá

Al evaluar por qué astros de la música de la talla de Beyoncé, Taylor Swift o la agrupación coreana BTS deciden no incluir a Panamá en sus giras, Alfredo Arias, fundador de Showpro, aclaró en el Metro Podcast de Metro Libre que responde estrictamente a un factor de mercado y rentabilidad, más que a una falta de condiciones técnicas.