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lunes, 01 junio 2026
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Alfredo Arias revela por qué las megaestrellas no incluyen a Panamá
Al evaluar por qué astros de la música de la talla de Beyoncé, Taylor Swift o la agrupación coreana BTS deciden no incluir a Panamá en sus giras, Alfredo Arias, fundador de Showpro, aclaró en el Metro Podcast de Metro Libre que responde estrictamente a un factor de mercado y rentabilidad, más que a una falta de condiciones técnicas.
01 de junio de 2026
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