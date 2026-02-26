Velar por los interés del país

La defensa de los intereses nacionales es un llamado que hacen los empresarios, quienes aseguran que frente a cualquier contrato de concesión, es fundamental priorizar el bienestar del país y sus ciudadanos. Los acuerdos deben ser justos y beneficiosos para todas las partes, protegiendo los recursos naturales y promoviendo el desarrollo sostenible. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para evitar la corrupción y garantizar que los contratos sirvan al interés público. Los intereses del país deben ser prioridad.