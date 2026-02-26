Palabras cortas

Velar por los interés del país

Yessika Calles
26 de febrero de 2026

La defensa de los intereses nacionales es un llamado que hacen los empresarios, quienes aseguran que frente a cualquier contrato de concesión, es fundamental priorizar el bienestar del país y sus ciudadanos. Los acuerdos deben ser justos y beneficiosos para todas las partes, protegiendo los recursos naturales y promoviendo el desarrollo sostenible. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para evitar la corrupción y garantizar que los contratos sirvan al interés público. Los intereses del país deben ser prioridad.

