Palabras cortas

Un crecimiento sostenido

Un crecimiento sostenido
Yessika Calles
25 de agosto de 2026

Panamá requiere decisiones equilibradas que fortalezcan la inversión sin descuidar la estabilidad. El diálogo entre el sector público, el privado y la ciudadanía es clave para generar condiciones que atraigan capital, pero también que garanticen oportunidades para todos. Promover la competitividad, modernizar la infraestructura y cuidar las finanzas públicas son pasos necesarios. No se trata de escoger entre desarrollo o prudencia, sino de combinar ambos .Una economía sólida se construye con consensos, transparencia y una visión a largo plazo.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR