Un crecimiento sostenido

Panamá requiere decisiones equilibradas que fortalezcan la inversión sin descuidar la estabilidad. El diálogo entre el sector público, el privado y la ciudadanía es clave para generar condiciones que atraigan capital, pero también que garanticen oportunidades para todos. Promover la competitividad, modernizar la infraestructura y cuidar las finanzas públicas son pasos necesarios. No se trata de escoger entre desarrollo o prudencia, sino de combinar ambos .Una economía sólida se construye con consensos, transparencia y una visión a largo plazo.