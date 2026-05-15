Traducir confianza en empleo

La recuperación de la imagen país es una señal alentadora. Que Panamá siga siendo percibida como un destino atractivo para la inversión confirma la solidez de su posición geográfica, su sistema financiero y su estabilidad institucional. Ese capital de confianza es un activo que no puede desaprovecharse. Sin embargo, la buena reputación internacional debe dejar de ser solo un titular positivo. El verdadero valor está en convertir ese interés externo en oportunidades concretas para los panameños. Inversión sin empleo sostenido es progreso incompleto.