Se mantienen optimistas

Se espera que el mercado laboral muestre signos de mayor recuperación en los próximos meses, impulsado por la reactivación económica y proyectos de infraestructura. Sin embargo, la inversión privada sigue pasando momentos de dificultad, lo que podría limitar la creación de empleos formales. Es fundamental que el gobierno fomente la inversión y promueva políticas para impulsar sectores clave como la logística y el turismo. La generación de empleos de calidad es crucial para reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.