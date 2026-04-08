Replantearse la medida

La implementación del horario escalonado en el sector público tendrá un impacto limitado en la congestión vehicular. La razón es estructural: mientras miles de estudiantes ingresan a los planteles a las 7:00 a.m., el principal pico de movilidad se mantiene intacto. Esto anula gran parte del beneficio esperado. Incorporar a las escuelas en un esquema de entradas diferidas, aliviaría el tráfico en la mañana. El efecto económico sería inmediato: menos tiempo en tranque implica menor consumo de combustible por hogar, algo crítico ante el alza sostenida de precios.