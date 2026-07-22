Proyectos para impulsar el desarrollo

Los proyectos de infraestructura constituyen una herramienta fundamental para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social. Más allá de la generación de empleo durante su ejecución, estas obras permiten optimizar la logística, integrar a las comunidades y fortalecer la competitividad del país. Una red vial eficiente, puertos modernos y servicios básicos confiables envían una señal clara de estabilidad a la inversión nacional y extranjera. En ese sentido, priorizar la infraestructura es apostar por un desarrollo sostenible.