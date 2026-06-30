Optimismo para el último semestre

Iniciamos el último semestre de 2026 con moderado optimismo. Los hogares y el sector productivo nacional esperan que la actividad económica muestre señales de recuperación sostenida hacia el cierre del año. Sectores como el comercio, el turismo y los servicios serán fundamentales en esta etapa. El reto compartido es fortalecer la confianza. Para ello, resulta valioso promover condiciones que faciliten el acceso a crédito para las MiPymes, incentiven la inversión responsable y brinden estabilidad a las familias. Todos esperan una mejora en la economía.