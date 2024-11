No preste su cuenta bancaria para recibir dinero, así sea una persona considerada de “mucha confianza”. No caiga en la frase: “¿Tienes Yappy? para que mi amigo tal o familiar te deposite un dinero y luego me lo pasas”. Evítese un dolor de cabeza, porque, por mucho que creamos conocer a una persona, aplica el dicho “caras vemos, corazones no sabemos”. En redes sociales varias personas han compartido historias de terror de cómo quedaron involucrados en casos de estafas, recibimiento de dinero ilícito, entre otros, por prestar su cuenta y estar de buena gente.