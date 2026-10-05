No normalicemos la publicidad engañosa

La publicidad engañosa se ha normalizado en algunos restaurantes de comida rápida. La foto muestra un combo jugoso y abundante, pero al recibirlo en la mesa o mostrador la realidad decepciona: porciones más pequeñas y presentación descuidada. No es solo una broma visual, es un engaño al consumidor que paga por algo que no recibe. Peor aún, muchos combos subieron de precio mientras la calidad bajó. Los consumidores deben denunciar y no normalizarlo. La ACODECO tiene que hacer más operativos y aplicar sanciones ejemplares.