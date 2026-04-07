Palabras cortas

Manejar las finanzas personales

Yessika Calles
07 de abril de 2026

En tiempos de incertidumbre económica, es clave manejar nuestras finanzas con mucha responsabilidad. La inteligencia emocional juega un papel crucial en decisiones financieras acertadas. Establecer un presupuesto y ser más organizados nos ayuda a tomar decisiones más racionales y evitar errores costosos. Es importante priorizar nuestras necesidades sobre nuestros deseos, crear un presupuesto realista y no dejarse llevar por impulsos. La clave está en la disciplina y la planificación. Si está en sus manos ahorrar no dude en hacerlo.

