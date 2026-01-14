La esperanza de conseguir un empleo

La esperanza de encontrar un empleo digno es compartida por muchos panameños que llevan meses sin poder reinsertarse al mercado laboral. Una realidad que afecta tanto a los jóvenes, como a personas mayores de 40 años. No todo obedece a la falta de preparación de las personas, ya que muchos de los desempleados están capacitados y son profesionales. El tema radica en varios puntos que requieren un amplio análisis. Es fundamental que el gobierno y las empresas trabajen juntos para crear oportunidades que redunden en beneficios para el país.