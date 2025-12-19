Importancia de la recaudación

Los impuestos son fundamentales para el funcionamiento del Estado. Financian servicios públicos esenciales como educación, salud y seguridad, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. La evasión fiscal perjudica a la sociedad, reduciendo recursos para inversión social. Pagar impuestos es una responsabilidad compartida que garantiza derechos y promueve equidad. Un sistema tributario justo fortalece la confianza en las instituciones y el desarrollo sostenible. El cumplimiento de esta obligación es importante para el país.