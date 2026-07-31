El Presupuesto General del Estado es la principal herramienta de planificación de un gobierno. Define cuánto se recaudará y en qué se gastará cada centavo durante el año fiscal. Sin un presupuesto responsable, no hay salud, educación, infraestructura ni programas sociales sostenibles.Su importancia radica en que impacta directamente en el crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción de la desigualdad.Un presupuesto mal diseñado frena al país. Uno bien orientado, con control y rendición de cuentas, impulsa el desarrollo.