Generar empleos sigue siendo el reto

25 de febrero de 2026

La creación de empleos formales es una necesidad imperante en el país. A pesar de los esfuerzos, el desempleo sigue siendo el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social. Es urgente implementar políticas efectivas que fomenten la inversión, la innovación y el emprendimiento, especialmente en sectores que generen empleos formales. El gobierno y la empres privada deben unir esfuerzos para abordar este desafío. La formalización laboral no solo mejora la calidad de vida de los trabajadores, sino que también aumenta la recaudación fiscal y fortalece la economía.

