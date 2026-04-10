Empleo formal para enfrentar crisis

El aumento en el costo del combustible eleva los precios de productos, transporte y servicios. Ese impacto golpea la economía de los hogares y, sobre todo, a la gente que no tiene empleo. Sin salario, no hay forma de hacerle frente al costo de la vida. Por eso, generar empleo formal es prioridad. Solo con ingresos estables las familias podrán enfrentar la realidad donde todo sube. El sector privado debe invertir y abrir plazas, mientras el gobierno facilita condiciones para producir y contratar. Más trabajo significa más resistencia frente a la situación.