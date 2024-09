Elevan precios y desmejoran calidad

La mayoría de los restaurantes de comida rápida han incrementado el precio de los famosos combos, debido a muchos factores económicos, lo cual es entendible. Lo que no es aceptable es que los precios aumenten y así mismo desmejoren la calidad de lo que se entrega. La publicidad engañosa se ha convertido en la bandera de estos lugares. Lo que vez en la imagen no es ni la sombra de lo que llega a la mesa, el verdadero “Expectativa vs Realidad”. Las autoridades deben hacer lo propio y actuar de oficio, la gente prefiere no presentar denuncias porque es perder el tiempo.