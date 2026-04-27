El impacto en los hogares

El aumento del precio del combustible impacta de forma transversal la economía familiar. Si bien el subsidio focalizado representa un apoyo importante para sectores productivos, esto no se ha traducido en un beneficio real para los consumidores, ya que el precio final de bienes y servicios básicos siguen al alza. Ante este escenario al ciudadano le toca reorganizar su presupuesto y priorizar gastos. Hay que reconocer que el incremento del combustible eleva costos operativos, no todos están subsidiados, pero esto también se ha prestado para especular con los precios.