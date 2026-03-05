El comercio, un motor de la economía

El comercio internacional es un motor del crecimiento económico global. La interrupción de las rutas comerciales puede tener efectos devastadores en la economía de un país. En un mundo cada vez más interconectado, es crucial que el comercio internacional se mantenga sin interrupciones. Los puertos y las rutas marítimas son fundamentales para el intercambio de bienes y servicios. La estabilidad y la seguridad en estas rutas son esenciales para garantizar la continuidad del comercio. La economía panameña, en particular, depende en gran medida de ello.