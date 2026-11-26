Las proyecciones para 2027 confirman que Panamá continuará liderando el dinamismo económico en América Latina, con un crecimiento estimado entre el 4,1 % y el 5 % según organismos. Este optimismo se sustenta en la resiliencia del Canal, la solidez del sector servicios y el avance de megaobras de infraestructura, como el Cuarto Puente y nuevos proyectos portuarios. Con una consolidación fiscal que protege el grado de inversión, el país proyecta estabilidad y confianza para atraer capital extranjero y generar empleo sostenible.