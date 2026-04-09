Necesitamos una sola salud en Panamá.

Cada vez resulta más evidente que la salud no comienza en un hospital. Empieza mucho antes: en los bosques que se conservan —o se destruyen—, en el agua que protegemos —o contaminamos—, en los animales con los que convivimos y en los sistemas productivos que elegimos como sociedad.

Esa es la esencia del enfoque de Una Sola Salud (One Health), hoy impulsado a nivel global como una de las respuestas más integrales a los desafíos sanitarios del siglo XXI.

La Organización Mundial de la Salud lo define con claridad: se trata de un enfoque que busca equilibrar y optimizar la salud de las personas, los animales y los ecosistemas, reconociendo que están profundamente interconectados. Y no es teoría. Es una necesidad urgente.

El pasado 7 de abril de 2026, en el marco del Día Mundial de la Salud, líderes globales se reunieron en el One Health Summit en Lyon. El mensaje fue inequívoco: los grandes riesgos sanitarios —pandemias, resistencia antimicrobiana, inseguridad alimentaria, cambio climático— no pueden abordarse de manera fragmentada.

Se requiere coordinación, ciencia y acción conjunta entre sectores tradicionalmente separados.

La lección de la pandemia de COVID-19 sigue fresca: cuando ignoramos la relación entre salud humana, animal y ambiental, el costo es global, profundo y duradero. *Médico. ** Fragmento tomado de la web: elblogdejorgeprosperi.com.