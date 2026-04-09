Opinión

Una sola salud en Panamá

Una sola salud en Panamá
Jorge Luis Prosperi
09 de abril de 2026

Necesitamos una sola salud en Panamá.

Cada vez resulta más evidente que la salud no comienza en un hospital. Empieza mucho antes: en los bosques que se conservan —o se destruyen—, en el agua que protegemos —o contaminamos—, en los animales con los que convivimos y en los sistemas productivos que elegimos como sociedad.

Esa es la esencia del enfoque de Una Sola Salud (One Health), hoy impulsado a nivel global como una de las respuestas más integrales a los desafíos sanitarios del siglo XXI.

La Organización Mundial de la Salud lo define con claridad: se trata de un enfoque que busca equilibrar y optimizar la salud de las personas, los animales y los ecosistemas, reconociendo que están profundamente interconectados. Y no es teoría. Es una necesidad urgente.

El pasado 7 de abril de 2026, en el marco del Día Mundial de la Salud, líderes globales se reunieron en el One Health Summit en Lyon. El mensaje fue inequívoco: los grandes riesgos sanitarios —pandemias, resistencia antimicrobiana, inseguridad alimentaria, cambio climático— no pueden abordarse de manera fragmentada.

Se requiere coordinación, ciencia y acción conjunta entre sectores tradicionalmente separados.

La lección de la pandemia de COVID-19 sigue fresca: cuando ignoramos la relación entre salud humana, animal y ambiental, el costo es global, profundo y duradero. *Médico. ** Fragmento tomado de la web: elblogdejorgeprosperi.com.

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