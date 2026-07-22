Tercera entrega, de la Copa Mundial 2026

Terminó la Copa Mundial, Pero no terminó, el fútbol, por el contrario, ahora, es cuando se acrecentará en todos los países. Las ligas nacionales, internacionales, y regionales, los países, que tuvieron en la cita mundial, querrán volver en el 2030.

Y los que no estuvieron, desearán estar. Tres fueron los países en dónde se llevó a cabo la cita mundial: México, Canadá y los EEUU. Ninguno de los tres llegó a la final... Países como Brasil, Francia, Inglaterra, que se consideraban favoritos, no subieron la loma.

Argentina y España, jugaron la final, resultando España, la campeona mundial. Todo fue muy bien, pero hay cosas, que hay que señalar, no debe haber, ninguna injerencia política, en el deporte.

El presidente de FIFA, no lo debe permitir, como tampoco, a pedido de un presidente, levantar una tarjeta o doblar la pena, como se dio.

Tres fueron los países, anfitriones. Sin embargo, a la hora de entregar los premios, se ignoró la presidente de México y al primer ministro de Canadá.

Acapararon, para si el presidente Trump e Infantino y esto no se debe, repetir por el bien del deporte. Hay que ponderar a los actuales campeones, que lo serán por cuatro años.