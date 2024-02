Tejemeneje del 13 de febrero de 2024

Apología del delito

Le toca al procurador Javier Caraballo. Grabar un video para ensalzar comentarios a favor de que maten a un político se conoce como “apología del delito”. También puede constituirse en un “crimen de odio”. ¿Hasta dónde llegarán algunos y algunas?

Músico y político

El que sorprendió fue Abdiel Núñez. El artista tipiquero es candidato a diputado suplente por el circuito 13-4 en Panamá Oeste por el partido Realizando Metas.

Toribio no descansa

Toribio García no ha dejado a nadie por fuera en su campaña de no a la reelección. Buenos hay algunos que no menciona y con otros es casi como un odio visceral. Todos sus mensajes los transmite por Instagram.

Periodista quiere ser vicealcaldesa

La periodista chiricana Ludiela Araúz, actual presidenta del Sindicato de Periodistas en Chiriquí, es candidata a vicealcaldesa en la fórmula de Araúz, del PRD, quien busca la reelección. Araúz es también la jefa de comunicaciones del municipio de la capital chiricana.

Ojo con eso

¿Quién mandó a unos agentes de aduana a un hotel para que un francés saliera del país porque grabó un video denunciando el contrabando de cigarrillos en Panamá? El asunto se prendió cuando anunciaron que se denunciaría internacionalmente.