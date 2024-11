El residente que estuvo detrás de las denuncias contra la piquera “Taxis Cristiano” en Villa Lucre, que fue demolida ayer, filmaba y se burlaba de los taxistas afectados. Eso no estuvo nada bien.

Los exfuncionarios del Municipio de Colón, que fueron fusilados por Diógenes Galván, están presionando al burgomaestre. Reclaman el pago de sus prestaciones, pero no hay un compromiso para saldar los que son pasivos laborales.

Los que están casi de vacaciones son los del Partido Popular (PP). Se sabe que van a renovar sus directivas el otro año, pero no hablan, no opina, no proponen, ni roncan como hicieron por varias décadas desde la mitad del siglo pasado.