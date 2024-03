Sexta edición de Mini League COS

Siempre nuestra vida está llena de recuerdos y de experiencias adquiridas, que por lo regular nosotros las atesoramos de la mejor manera. Recuerdo claramente el día que me reuní con José Murillo con el fin de poder crear un torneo de béisbol, en cual participaran niños de las edades más pequeñas, incluyendo todo el territorio nacional y que no tuvieran que llevar un solo centavo para poder jugar. De esa manera nació Mini League COS, una de las iniciativas que siempre tendrá un espacio en mi mente y corazón. Lo primero era lograr que el evento aglutinara a la familia y alejara a los atletas de los malos caminos. El atractivo sería que dotaríamos a todos los equipos de sus uniformes (franela y gorras), pagaríamos los gastos de todos los juegos, que incluyen las bolas, el arbitraje, los estadios, etc. y no se cobraría inscripción alguna a los competidores. Los equipos, única y exclusivamente, vendrían a jugar y tratar de hacerse con la Copa Mini League COS. El torneo fue conceptuado para niños de 5 a 8 años porque de esa manera no tendría ingerencia de los regentes del béisbol como deporte y podríamos establecer nuestros reglamentos para esta categoría, buscando un financiamiento con la empresa privada. Lo primero era ver si contábamos con la cantidad de equipos suficientes para hacer el Torneo, y cual no fue nuestra sorpresa de que nos encontramos con un sector deportivo que tenía cientos de niños y de academias que había que organizarlas para que se lograra la competición. Fíjense que este Torneo en su fase regular cuenta con más de 80 equipos en todas las provincias de la República de Panamá y su fase final es de 48 equipos, saliendo 24 del área desde Panamá Oeste hasta Bocas y Chiriquí, y el área de Panamá Metro, Panamá Este, Colón y Darién. Lo segundo fue que necesitábamos un aliado para poder lograrlo, y esto se cristalizó con la ayuda de MEDCOM, quien, a través de COS, creyó en el proyecto y decide apoyar el mismo al 100%. Ya tenemos 6 años de campeonatos y cada vez se mejora más el evento. En esta sexta edición de Mini League COS el equipo de Dragons de MVP de la Provincia de Panamá logró coronarse con la Copa El Machetazo, al vencer en extra innings al equipo Thunder de Aguadulce de la Provincia de Coclé. De la misma manera por el tercer lugar el equipo de la Policía de David de la Provincia de Chiriquí venció a los Lobos de Cero Viento de la Provincia de Panamá. Es de importancia mencionar que en esta sexta edición, además de entregar los premios respectivos a los equipos y jugadores destacados, se ha planificado una serie internacional en donde jugarán los equipos Dragons MVP Panamá, Thunder de Aguadulce, un equipo de Venezuela y un equipo del All Star de Mini League. Esta serie se jugará desde el viernes 22 de marzo al domingo 24 de marzo de 2024 en las instalaciones de MVP. Nos enorgullece poder participar de la mano con COS en este tipo de proyectos que buscan la unión familiar, el desarrollo de los pequeños atletas a futuro y la inclusión de la empresa privada en el deporte.

* Abogado y exadministrador de la ACODECO.