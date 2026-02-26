Seguridad jurídica y diálogo: El camino hacia un Hub Logístico fortalecido

La gestión de nuestro sistema logístico y del comercio exterior atraviesa un momento definitorio. Tras enfrentar una situación sin precedentes en las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, Panamá ha demostrado que el trabajo conjunto entre el sector público y la empresa privada es, más que una opción, el único motor viable para nuestra competitividad.

Desde el Consejo Empresarial Logístico (COEL), hemos sido testigos y partícipes de un proceso donde la comunicación abierta y la disponibilidad del Órgano Ejecutivo han sido determinantes.

La resolución de este conflicto, que culminó el 23 de febrero con la firma de los contratos y el refrendo de la administración portuaria, no es solo un trámite administrativo; es una señal de estabilidad para el mundo.

Como presidente de este gremio, sostengo que la transición que hoy iniciamos debe ser ejemplar.

Nuestra prioridad inmediata es asegurar que este cambio se ejecute con orden, garantizando el bienestar de los empleados y el estricto cumplimiento de los contratos con proveedores. Sin embargo, el mensaje de fondo es más profundo: la seguridad jurídica debe ser el pilar inamovible de nuestro Hub Logístico.

Para que las líneas navieras, los inversionistas y los operadores internacionales mantengan su confianza en nuestra ruta, cada paso institucional debe darse bajo principios de transparencia y legalidad. No hay espacio para la incertidumbre en un sector que representa la columna vertebral de nuestra economía.

Panamá tiene hoy la oportunidad de consolidarse como un referente de estabilidad en el comercio internacional.

Nuestra disposición al diálogo constructivo permanece firme, convencidos de que solo a través del respeto al orden constitucional y una visión estratégica de Estado lograremos fortalecer nuestras instituciones y el futuro de nuestra plataforma logística.