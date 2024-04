Respeta para que te respeten

A poco más de un mes de celebrarse las elecciones generales, es común ver que se intensifica el proselitismo político y con ello, aunado a lo apasionado que pueden ser los panameños se presta para ciertos encontronazos entre simpatizantes. Primero, creo que además de presentar sus propuestas de la manera más clara y sincera posible al electorado, los candidatos tienen la responsabilidad de transmitir respeto y ofrecer respeto a sus contrarios, para que esto se vea reflejado en sus simpatizantes. En realidad, para mí y es mi opinión personal, la campaña del “NO VAS”, no ha aportado más que odios y desviar la atención. O es que, acaso, se gana algo gritándole a los candidatos que no van. No, a muchas de esas personas le da totalmente igual lo que le gritan, en cambio a alguno de los seguidores pueden sentirse ofendidos o agraviados y eso es lo que trae como consecuencia polémica, insultos y mientras el pueblo pelea no se preocupan por las propuestas, la veracidad de los hechos o a las soluciones relevantes que pueden o no ofrecer cada participante en este torneo electoral. Es momento de ser respetuosos, es importante ser tolerantes, pero lo más relevantes es ser vigilantes para que las propuestas sean realizables y no se queden solo en panfletos en blanco y negro. * Periodista.