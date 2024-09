Régimen de Comunicación y de Visita

La Reglamentación de Visitas es un proceso de Familia que puede ser peticionado a través de un abogado, y se da cuando una pareja tiene hijos, no viven juntos o se separan, y mantienen dificultad en la comunicación para poder continuar con la relación con sus hijos.

Los requisitos de una reglamentación de visita ante un juez de familia son el certificado de nacimiento del menor de edad, donde se acredite el vínculo de parentesco entre el menor de edad y sus padres.

Generalmente se realiza la solicitud de audiencia ante el tribunal de familia mediante un escrito peticionando la Reglamentación de Visitas legal del menor de edad y en esta petición se puede incluso proponer un horario de visitas, como por ejemplo los fines de semana o un fin de semana sí y otro no, o dependiendo del horario escolar del niño o el horario laboral de los padres, fechas festivas, vacaciones, en fin, todas las propuestas pueden ser presentadas ante el juez de familia y se le brinda la oportunidad a las partes de estar presentes y verificar si se mantienen de acuerdo con dicha propuesta o no, en el evento de que no se concretice ningún acuerdo, el Juez de familia decide y si se da un incumplimiento a este reglamento las partes pueden presentar incidentes de desacato ante el tribunal de familia.

Debemos tener en cuenta que la reglamentación de visitas es el derecho del niño o niña de continuar relacionándose con ambos padres aunque estos no se encuentren unidos.

